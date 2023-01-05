أخبار لبنان
05 كانون الثاني 2023 - 09:07
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وزارة الطاقة تلقت من وزارة المال ردًا بخصوص سلفة خزينة الغاز أويل... فماذا جاء فيه؟

وزارة الطاقة تلقت من وزارة المال ردًا بخصوص سلفة خزينة الغاز أويل... فماذا جاء فيه؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزارة المال,وزارة الطاقة,وزارة الطاقة تلقت من وزارة المال ردًا بخصوص سلفة خزينة الغاز أويل... فماذا جاء فيه؟
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Lebanon News
في ملف الكهرباء، تلقت وزارة الطاقة من وزارة المال ردًا بخصوص سلفة خزينة الغاز أويل.
 
فماذا جاء في الرد؟ 
 
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