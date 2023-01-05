أخبار لبنان 05 كانون الثاني 2023 - 09:07 05/01/2023 09:07:00 وزارة الطاقة تلقت من وزارة المال ردًا بخصوص سلفة خزينة الغاز أويل... فماذا جاء فيه؟

وزارة الطاقة تلقت من وزارة المال ردًا بخصوص سلفة خزينة الغاز أويل... فماذا جاء فيه؟

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فماذا جاء في الرد؟

في ملف الكهرباء، تلقت وزارة الطاقة من وزارة المال ردًا بخصوص سلفة خزينة الغاز أويل.فماذا جاء في الرد؟ الإعلان

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