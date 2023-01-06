أخبار لبنان
06 كانون الثاني 2023 - 06:43
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المتحدثة بإسم السفارة الأميركية في بيروت: شيا لا تزال هنا في بيروت تعمل كسفيرة للولايات المتحدة

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المتحدثة بإسم السفارة الأميركية في بيروت: شيا لا تزال هنا في بيروت تعمل كسفيرة للولايات المتحدة
Lebanon News
اوضحت المتحدثة بإسم السفارة الأميركية في بيروت جوليا غروبلاكر أن السفارة في بيروت تفخر بترشيح الرئيس جو بايدن للسفيرة دوروثي شيا لتولي منصب نائبة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لكن هذه ليست سوى الخطوة الأولى في عملية متعددة الخطوات لمنصب يتطلب مشورة وموافقة مجلس الشيوخ الأميركي. في غضون ذلك، لا تزال السفيرة شيا هنا في بيروت تعمل كسفيرة للولايات المتحدة في لبنان.
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واشار البيان الى أن السفيرة تتطلع إلى مواصلة دورها في الشراكة مع الشعب اللبناني، "حيث نعمل على المساعدة في إنقاذ الاقتصاد اللبناني وتعزيز الحلول للتغلب على الشلل السياسي، حتى يتمكن الشعب مرة أخرى من الحصول على رئيس منتخب وحكومة ذات صلاحيات، ملتزمة بشكل مثالي بالإصلاحات والشفافية والحكم الرشيد".
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