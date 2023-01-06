المتحدثة بإسم السفارة الأميركية في بيروت: شيا لا تزال هنا في بيروت تعمل كسفيرة للولايات المتحدة

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اوضحت المتحدثة بإسم السفارة الأميركية في بيروت جوليا غروبلاكر أن السفارة في بيروت تفخر بترشيح الرئيس جو بايدن للسفيرة دوروثي شيا لتولي منصب نائبة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لكن هذه ليست سوى الخطوة الأولى في عملية متعددة الخطوات لمنصب يتطلب مشورة وموافقة مجلس الشيوخ الأميركي. في غضون ذلك، لا تزال السفيرة شيا هنا في بيروت تعمل كسفيرة للولايات المتحدة في لبنان.واشارالى أن السفيرة تتطلع إلى مواصلة دورها في الشراكة مع الشعب اللبناني، "حيث نعمل على المساعدة في إنقاذ الاقتصاد اللبناني وتعزيز الحلول للتغلب على الشلل السياسي، حتى يتمكن الشعب مرة أخرى من الحصول على رئيس منتخب وحكومة ذات صلاحيات، ملتزمة بشكل مثالي بالإصلاحات والشفافية والحكم الرشيد".