مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: نأسف لانقطاع المياه بسبب انقطاع الكهرباء

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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها "تعلم المشتركين باستمرار الإنقطاع التام للتيار الكهربائي منذ منتصف ليل الأربعاء الماضي عن محطاتها الرئيسية التي تحتاج للتيار لضخ المياه وهي محطات الضبية وجعيتا ومجمع آبار الدامور والناعمة والمشرف، ما ينعكس تلقائيًا إنقطاعًا للتغذية بالمياه عن مناطق المتن العالي والساحلي وبرج حمود والأشرفية وبرج أبي حيدر وتلة الخياط."ولفتت الى ان "المؤسسة تعمل على الإستعانة بالمولدات إلا أن هذا الأمر لا يغطي الحاجة المطلوبة إلا بشكل جزئي فقط إذ إن كلفة تشغيل المولدات لساعات طويلة، وكما هو معلوم، باهظة جدا ولا قدرة لمؤسسة بيروت وجبل لبنان على تحمل أعبائها التي تفوق ميزانيتها."وقالت "إن المؤسسة تعتذر من المشتركين لتكرار المعاناة الخارجة عن إرادتها خصوصًا أن الظروف المالية من جهة والصحية المرتبطة بوبائي كورونا والكوليرا من جهة ثانية تثقل على كاهلهم فيضطرون إلى صرف جزء من مداخيلهم الضئيلة لشراء مياه غالبًا ما تكون غير معقّمة."وناشدت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المسؤولين المعنيين وضع مصلحة الناس فوق كل الإعتبارات والعمل على إرساء حلول دائمة لمحطات الضخ بما يضمن عدم توقف عملها ويؤمن حق المواطن الطبيعي والأساسي بالمياه النظيفة.