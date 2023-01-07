افرام بحث مع جعجع الاستحقاق الرئاسي:قدمت خارطة طريق يمكنها ان توصلنا في الاسابيع المقبلة الى تأمين أكثرية في مجلس النواب

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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، النائب نعمة افرام، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي.بعد اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت، لفت افرام الى انها "زيارة معايدة تم التطرق الى مواضيع الساعة واهمها الاستحقاق الرئاسي في ظل ما نشهده من متغيرات في المنطقة تحضنا على الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتوصل الى سلة متكاملة ننطلق عبرها الى زمن جديد في لبنان يمحو اوجاع اللبنانيين الذين يتألمون يوميا".وتناول افرام مع جعجع "ضرورة البحث عما يجمع بين جميع اللبنانيين من مختلف الاطياف، ما هو كاف لانجاز هذا الاستحقاق بخير"، وأكد ان "تحسين مستوى حياة المواطن وتأمين الحماية الاجتماعية له يعد من الأولويات الجامعة، في ظل تطور الزمن ووجوب مجاراة اللبنانيين له".واذ تساءل عن "كيفية عدم ايجاد قواسم مشتركة بين الافرقاء في الوقت الذي بات اللبناني ينتظر المساعدات ويموت على ابواب المستشفيات، شدد افرام على ان "المسؤولية تقع على عاتقنا في ايجاد المساحة المشتركة والالتقاء حولها"، متمنيا "البدء مع بداية هذا العام بمرحلة البحث عن هذه المساحة".اضاف: "في الاسابيع المقبلة ستظهر هذه المساحة على امل ان نتوصل جميعا دون استثناء الى انتخاب رئيس جديد مع سلة متكاملة، هدفها الاول والأخير يبقى الانسان اللبناني ومستقبله واعادة بناء دولة المؤسسات التي تكون المشروع المشترك والناجح بين كل مكونات هذا البلد، باعتبار ان الفشل يفرق اما النجاح فيجمع".ولفت الى "امكان النجاح في تحويل مؤسسات الدولة لتصبح من افضل مؤسسات الشرق الاوسط، وتكون الافضل في لبنان"، آسفا "لما تتعرض له أمام أعيننا من تحلل بشكل يومي فنشهد أداء فاشلا يدفع ثمنه المواطن".عما اذا كان يحمل في جعبته طرحا جديدا مرتبطا بالملف الرئاسي، اجاب: "لا يمكن اعتباره في مثابة طرح ولكنه طريقة عمل وخارطة طريق يمكنها ان توصلنا في الاسابيع المقبلة الى طرح جامع يمكن ان يؤمن أكثرية في مجلس النواب".