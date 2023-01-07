"مجموعة العمل لطرابلس" التقت المفتي إمام والمطران ضاهر: لتغيير الصورة النمطية السلبية عن المدينة

زار وفد من "مجموعة العمل لطرابلس"، سماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ورئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك سيادة المطران إدوار ضاهر حيث وضع الوفد كلًا من سماحة المفتي وسيادة المطران في أجواء تأسيس المجموعة المكوّنة من شخصيات مستقلة ومتنوعة الاختصاصات، اجتمعت لإطلاق منصة للعمل الحثيث على تغيير الصورة النمطية السلبية عن طرابلس والتي تمّ الترويج لها خلال عقود خلت.

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وبحث الوفد كيفية التعاون مع كل القوى الفاعلة لتحصين أمن المدينة وتحويلها إلى مدينة جاذبة للمشاريع الانمائية وتحديد الاولويات وبناء ثقة مع الدول والمنظمات المانحة من جهة، وتيسير إقامة مشاريع انمائية عبر إزالة العوائق سواء كانت سياسية أم إدارية أم اجتماعية من جهة ثانية.

واعتبر الوفد أن مستقبل المدينة رهن بإرادة أبنائها من حيث منع تهميشها عبر فتح قنوات تواصل وطنية ومع المحيط العربي وكذلك في الرحاب الأوسع إذا ما تسنّى إلى ذلك سبيلًا.