أخبار لبنان
07 كانون الثاني 2023 - 09:23
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العلية يردّ: يبقى نهجنا نهج القانون والمؤسسات ونهجهم نهج الحصص والمساومات

العلية يردّ: يبقى نهجنا نهج القانون والمؤسسات ونهجهم نهج الحصص والمساومات Lebanon, news ,lbci ,أخبار مناقصات, الطاقة,جان العلية,العلية يردّ: يبقى نهجنا نهج القانون والمؤسسات ونهجهم نهج الحصص والمساومات
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العلية يردّ: يبقى نهجنا نهج القانون والمؤسسات ونهجهم نهج الحصص والمساومات
Lebanon News
اعلن رئيس هيئة الشراء العام   جان العلية في بيان، انه "بعد المؤتمر الصحافي يوم  الاربعاء الماضي الذي اثبتت فيه هيئة الشراء العام مخالفات وزير الطاقة والمياه في موضوع عقود مناقصات الفيول بالحقائق والأرقام والمستندات؛ ما ألحق ضررا اكيدا بالمال العام ؛ يعجز الاعلام عن تتبع المستوى الذي يبلغه كل يوم من مئات الالاف من الدولارات؛ توارى وزراء الطاقة عن الانظار لتشن نخب النهج عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة على شخص رئيس الهيئة تعكس مستوى تعاطيهم مع الشأن العام".
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واضاف العلية: "يبقى نهجنا نهج القانون والمؤسسات ونهجهم نهج الحصص والمساومات؛  يبقى تعاطينا مع الجميع من باب قدسية كرامة الانسان؛ وتبقى لغتهم وتعابيرهم تعريفا ذاتيا عن رواد هذا النهج وأعلامه لمن لا يعرفهم بعد".
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