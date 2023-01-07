متعاقدو التعليم الرسمي الى الاضراب بدءاً من الاثنين

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أعلنت اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها نسرين شاهين يوم الاثنين اضرابا عاما وشاملا في المدارس الرسمية ردا على الاهانة التي وجهها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الى المعلمين بجعل حوافز يومهم التعليمي بـ٥$.كما اعلنت يوم الاثنين "يوم كرامة المعلم في لبنان"ويستكمل باضراب حتى دفع الحقوق (بدل نقل من العام الماضي حتى اليوم، حوافز العام الماضي لاكثر من ٣ الاف استاذ، مستحقات العام الماضي، مستحقات هذا العام، وحوافز بالدولار بمبلغ يدفع شهريا غير مشروط باذلال كرامة المعلم).وقالت في بيان: "فليكشف وزير التربية عن قيمة المبالغ التي حصل عليها على اسم الاساتذة والتلاميذ، إذ بعد تصريحه في ٢٨ ايلول ٢٠٢٢ بحصوله على ٦٠ مليون دولار للاساتذة و٣٠ مليون دولار لصناديق المدارس طلب من الاساتذة انطلاقة العام الدراسي مقابل ١٣٠$ شهريا، ثم عاد بكلامه واختفى مصير ما قدمته الجهات المانحة واعتبر ان المعلم سيعود ليركض خلف وعد جديد بقيمة لا تشتري نص كيلو لحمة".وأشارت الى أن وزير التربية لم يحصل على المال وخدع الاساتذة حينها ليطلق العام الدراسي على حساب كرامتهم، أو حصل عليه وتبخر (وبحسب تصريحاته حصل عليه وهو رهن وزارة المالية والحكومة).وأضافت: "أما الروابط وازلامها التي توجهت للاساتذة بأن الدولة مفلسة ورضيت بالذل وقررت العودة الى التعليم يوم الاثنين مع اعتصام يوم الاربعاء كتسجيل موقف، فبياناتها لا تستحق الرد، فمن يدخل الى الصف يوم الاثنين ليحصل على ٥$ لن تستفيق كرامته الاربعاء ليعتصم لأجلها، حقا هو أحمق بيان يصدر عن روابط".