علي حسن خليل: بعض الرؤوس الحامية تصر على رفض وممانعة اي محاولة للحل الداخلي

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أكّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، أن "بعض الرؤوس الحامية" تصر على رفض وممانعة اي محاولة للحل الداخلي الجميع يذكر ان دولة الرئيس نبيه بري في العام ٢٠١٤، قائلاً: "عندما كنا نعاني من ازمة فراغ في الموقع الرئاسي دعا الى الحوار والتشاور حول السلة المتكاملة واليوم لكل المعرقلين للحلول نقول نحن لا عدوات لنا في الداخل مع أي من المكونات السياسية في البلد".وأضاف: "نحن نتعاطى مع الجميع على قواعد الشراكة نريد للاختلاف ان يغني الحياة السياسية بإتجاه اعادة بناء مؤسسات الدولة بعيدا عن منطق الزبائنية، ولا يصح على الاطلاق رمي المسؤولية على بعضنا البعض ، وان كل ما يحكى عن اهتمام خارجي أو عن مبادرات خارجية غير صحيح وعلى الأقل غير دقيق وهذا يدفعنا بدعوة الجميع الى عدم المكابرة أواللجوء لاعادة انتاج الخطاب الغرائزي والتحريضي في حين المطلوب التعقل وتقديم مصلحة لبنان على ما عداها من مصالح شخصية".وناشد الاطراف الاساسية المعنية للتلاقي من أجل صياغة قاعدة للتفاهم فيما بينهم لمقاربة هذا الاستحقاق وإنتخاب رئيس للجمهورية قادر على إعادة جمع اللبنانيين وإعطائهم الاطمئنان والثقة حيال القدرة على إنقاذ لبنان، رئيس قادر على تنظيم علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة رئيس قادر على حشد الطاقات الداخلية والخارجية من أجل إنقاذ لبنان.واعتبر، خلال إحياء حركة أمل الذكرى لـ"الشهيد القائد أبو علي حمود و شهداء أفواج المقاومة اللبنانية أمل في كفرملكي"، ان المطلوب الخروج من منطق النكد والمناكفات فلا يمكن السكوت على مظاهر تحلل الدولة وادارتها من غير الجائز التفرج على انهيار ابسط الهيكل الاداري وبصراحة البلد لا يحتمل فراغا بالاسابيع وليس بالأشهر المطلوب العمل جميعا من اجل الدخول بالمسار الذي يعيد ثقة اللبنانيين بوطنهم ودولتهم ومؤسساتها الدستورية.