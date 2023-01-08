أخبار لبنان
08 كانون الثاني 2023 - 12:01
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قاووق: فريق المواجهة والتحدي انكشف عجزه عن تأمين 65 صوتاً لانتخاب رئيس

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Lebanon News
رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أنه في لبنان يوجد فريقان، فريق يريد الحوار والتوافق الوطني لانتخاب رئيس للجمهورية، وفريق آخر يرفض الحوار والتوافق، ويصر على التحدي والمواجهة، وينتظر التدخلات الخارجية.

وقال قاووق: "لقد جربوا عشر جلسات مخصصة لانتخاب الرئيس، وفشلوا وهذا يعني أن المعادلة باتت واضحة، حيث إنه لا يوجد لأي طرف القدرة على الإتيان برئيس للجمهورية من دون توافق، وإذا أرادوا أن يجربوا المجرب فهم أحراراً".
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ولفت قاووق الى أن فريق المواجهة والتحدي انكشف عجزه عن تأمين 65 صوتاً لانتخاب الرئيس، ولديهم خلافات، وهم يريدون التغطية على فشلهم وعجزهم وانكشافهم وخلافاتهم بإلقاء المسؤولية على حزب الله.
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