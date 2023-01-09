هارون للـLBCI: هذه السنة كان لها تأثير سلبي كبير على القطاع الاستشفائي.. ولا يمكن إلقاء اللوم على المستشفيات

هارون للـLBCI: هذه السنة كان لها تأثير سلبي كبير على القطاع الاستشفائي..

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LBCI News Lebanon





وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أكد هارون ان "المرضى أصبح لديهم صعوبة في الدخول الى المستشفيات وتسديد الفواتير"، مشيراً الى أن "عدد المرضى الذي بات يدخل الى المستشفى انخفض بنسة 40 الى 50%".

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وقال نقيب المستشفيات: "هذه أزمة مريض أكثر من أزمة مستشفى لكن لا يمكن أن تكون عملية الدمج هي الحب لان ليس كافة المستشفيات لديها القدرة".



وأوضح هارون أن "المواطنين على الضمان والتعاونية يدفعون فروقات هائلة"، مشيراً الى أن "المستلزمات الطبية لا تُصنّع في لبنان بل في الخارج وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على المستشفيات". أوضح نقيب المستشفيات سليمان هارون ان "هذه السنة كان لها تأثير سلبي كبير على القطاع الاستشفائي وأول الأسباب رفع الدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية ما رفع الكلفة الاستشفائية بشكل كبير"، لافتاً الى أن "الجهات الضامنة الرسمية لم تعد تتحمل الفواتير الفعلية".وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أكد هارون ان "المرضى أصبح لديهم صعوبة في الدخول الى المستشفيات وتسديد الفواتير"، مشيراً الى أن "عدد المرضى الذي بات يدخل الى المستشفى انخفض بنسة 40 الى 50%".وقال نقيب المستشفيات: "هذه أزمة مريض أكثر من أزمة مستشفى لكن لا يمكن أن تكون عملية الدمج هي الحب لان ليس كافة المستشفيات لديها القدرة".وأوضح هارون أن "المواطنين على الضمان والتعاونية يدفعون فروقات هائلة"، مشيراً الى أن "المستلزمات الطبية لا تُصنّع في لبنان بل في الخارج وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على المستشفيات".

كما أكد هارون أنه "لا يمكن للمستشفيات أن تكون على قدر الجهوزية التي كانت عليها العام الماضي لمواجهة موجة كورونا جديدة وذلك بسبب النقص في الكادر البشري".