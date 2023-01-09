أخبار لبنان
09 كانون الثاني 2023 - 04:22
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كتانة للـLBCI: نعاني من مشكلة أمنية صحية... وعلى المواطن أن يحمي نفسه من كورونا

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كتانة للـLBCI: نعاني من مشكلة أمنية صحية... وعلى المواطن أن يحمي نفسه من كورونا
Lebanon News
أوضح الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة أن مشاكل نقل المرضى إلى المستشفيات خفت.

وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أشار إلى أن القطاع الإستشفائي تأثر بنسبة 50-60%، كما أننا نعاني من مشكلة أمنية صحية.
 
ولفت كتانة إلى أننا "نعمل على الصحة الأولية عبر تأمين الأدوية المزمنة، وثمة مشكلة نواجهها هي تأمين أدوية الأمراض المستعصية وتأجيل المرضى لعملياتهم.
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وعن فيروس كورونا، أكد أن أعداد الإصابات إزدادت خاصة بعد نهاية العام والأعياد، معتبرًا أنه على المواطن أن يحمي نفسه، ومشيرًا إلى أن هناك موجة قوية آتية لكن بالعالم كله ليس فقط في لبنان.
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