أخبار لبنان
09 كانون الثاني 2023 - 07:05
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مستشفى المنية الحكومي يستنكر الإعتداء على موظف طوارئ

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مستشفى المنية الحكومي يستنكر الإعتداء على موظف طوارئ
Lebanon News
إستنكرت إدارة مستشفى المنية الحكومي في بيان "الإعتداء الوحشي الذي تعرض له أحد الموظفين في مكتب الدخول في قسم الطوارئ داخل حرم المستشفى من قبل بعض الشبان، والذي أدى إلى كسور ورضوض للموظف".

وقال البيان: "يهيب مستشفى المنية الحكومي بالأجهزة الأمنية التدخل السريع للكشف عن المتورطين بهذا الإعتداء تجاه المؤسسة وموظفيها الذين يقومون بأقصى جهدهم لخدمة مرضى المنطقة وعكار وطرابلس بهذه الظروف الإقتصادية السيئة".
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وطلب من الجهات الأمنية إتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبًا تجاه المعتدين من أجل أن تأخذ العدالة مجراها، مؤكدًا أنه "في حال إستمرت هذه الإعتداءات، فسنضطر إلى إقفال قسم الطوارئ في المستشفى، من أجل حماية العباد والممتلكات من هذه الإعتداءات المتكررة".
 
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