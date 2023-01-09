أخبار لبنان
09 كانون الثاني 2023 - 07:21
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بلبلة في السوق المالي... ودولار السوق السوداء سجل إرتفاعًا

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Lebanon News
بلبلة في السوق المالي...

فبعدما خصصت خدمة صيرفة للأفراد فقط من دون المؤسسات بدءًا من اليوم وبميلغ لا يتعدى الـ100 مليون ليرة، سجل دولار السوق السوداء إرتفاعًا.
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