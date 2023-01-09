بلبلة في السوق المالي... ودولار السوق السوداء سجل إرتفاعًا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار السوق السوداء,السوق المالي,بلبلة في السوق المالي... ودولار السوق السوداء سجل إرتفاعًا

LBCI News Lebanon

بلبلة في السوق المالي...



فبعدما خصصت خدمة صيرفة للأفراد فقط من دون المؤسسات بدءًا من اليوم وبميلغ لا يتعدى الـ100 مليون ليرة، سجل دولار السوق السوداء إرتفاعًا.