أخبار لبنان
09 كانون الثاني 2023 - 07:24
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وقفة إحتجاجية بعنوان "يوم كرامة المعلم في لبنان": أساتذة التعليم الرسمي والمهني أعلنوا الإضراب المفتوح

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Lebanon News
نفذ أساتذة التعليم الرسمي والمهني وقفة إحتجاجية تحت عنوان "يوم كرامة المعلم في لبنان"، لافتين الى أنهم يعبرون من خلالها عن غضبهم من استهتار وزارة الترببة بحقوق الاساتذة في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة المنهارة.

وأعلنوا، خلال الإعتصام الذي نفذوه أمام المنطقة التربوية في طرابلس ،عن "نفيذ الاضراب العام والشامل في المدارس الرسمية على  الأراضي اللبنانية كافة. 
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وأكد الاساتذة رفضهم اعطاءهم مبلغ 5 دولارات عن كل يوم عمل. 
 
كما نظم اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في محافظة النبطية، وقفة احتجاجية امام مبنى المنطقة التربوية في المحافظة ونددوا بالاوضاع المعيشية الصعبة التي يعانونها.
 
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