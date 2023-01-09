وقفة إحتجاجية بعنوان "يوم كرامة المعلم في لبنان": أساتذة التعليم الرسمي والمهني أعلنوا الإضراب المفتوح

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نفذ أساتذة التعليم الرسمي والمهني وقفة إحتجاجية تحت عنوان "يوم كرامة المعلم في لبنان"، لافتين الى أنهم يعبرون من خلالها عن غضبهم من استهتار وزارة الترببة بحقوق الاساتذة في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة المنهارة.وأعلنوا، خلال الإعتصام الذي نفذوه أمام المنطقة التربوية في طرابلس ،عن "نفيذ الاضراب العام والشامل في المدارس الرسمية على الأراضي اللبنانية كافة.وأكد الاساتذة رفضهم اعطاءهم مبلغ 5 دولارات عن كل يوم عمل.