ميقاتي: أجنحة شركة طيران الشرق الأوسط رفعت اسم لبنان في كلّ دول العالم

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اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال كلمة له في افتتاح مبنى طيران الشرق الاوسط ان "بين أجنحة الارز والارز تاريخ واحد، فالارزة الشامخة لا يمكن ان تنحني لاحد، وستبقى صامدة رغم كل العواصف".وقال " أجنحة شركة طيران الشرق الأوسط استطاعت أن ترفع اسم لبنان في كلّ دول العالم، عبر رمز الأرزة، ولقد تمكّنت هذه الشركة من وصل لبنان بكل الدول، وربط أهله بالمنتشرين والمغتربين، بعزم وإصرار من عائلة شركة طيران الشرق الأوسط".واضاف " يجب أن نكون يداً متماسكة لإنقاذ وطننا والحفاظ عليه، والسلامة تكون بتعاوننا جميعاً لأن نقوم بما يجب القيام به لإنقاذ لبنان."وتابع "أجنحة الأرز وشركة طيران الشرق الأوسط ما كانت لتنجح ايضا لولا وجود شخص شجاع ومثابر وذكي يلاحق التفاصيل الكبيرة والصغيرة، هو رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت، وبرؤية صحيحة وبعمل جيد ومتابعة، وبفضل عائلة شركة طيران الشرق الأوسط، استطعنا أن نصل إلى شركة قيمتها باتت تناهز المليارات. من الطبيعي جداً أن نُسمّي هذا المكان بالمبنى الأخضر، لأن اليد الخضراء هي التي تنتج الأشجار والثمار الطيبة، وبفضلكم جميعاً استطعنا الوصول إلى هذه المرحلة."وأكد أننا "سنبقى إلى جانب الشركة وموظفيها وعائلتها وبجانب مجلس إدارتها في سبيل إنجاحها ولتتقدّم دائماً".