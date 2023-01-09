أخبار لبنان
09 كانون الثاني 2023 - 08:17
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في كفرون يستمر تقديم واجب العزاء بوديع جورج وسوف في كنيسة مار الياس

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Lebanon News
يستمر تقديم واجب العزاء بوديع جورج وسوف في كنيسة مار الياس في بلدة كفرون السورية.

وتتقبّل العائلة التعازي يومي الاثنين والثلاثاء في البلدة، على أن تعود إلى لبنان يوم السبت.
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