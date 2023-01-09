أخبار لبنان
09 كانون الثاني 2023 - 08:17
09/01/2023 08:17:21
في كفرون يستمر تقديم واجب العزاء بوديع جورج وسوف في كنيسة مار الياس
إليكم الصورة من كفرون السورية
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LBCI News Lebanon
يستمر تقديم واجب العزاء بوديع جورج وسوف في كنيسة مار الياس في بلدة كفرون السورية.
وتتقبّل العائلة التعازي يومي الاثنين والثلاثاء في البلدة، على أن تعود إلى لبنان يوم السبت.
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