لقاء سيدة الجبل يطالب النواب بانتخاب رئيس للجمهورية أو الاستقالة

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اعتبر "لقاء سيدة الجبل" أن خميس جديد يطلّ علينا هذا الأسبوع ليؤكدّ مرّة جديدة على شلل المجلس النيابي والأحزاب الممثلة فيه والذي ينعكس عجزاً عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفق الأطر الدستورية.وأشار في بيان الى ان ذلك يحصل في وقت يمارس حزب الله ضغوطاً مستمرة لإحالة الجميع إلى طاولة حوار يديرها حليفه الرئيس نبيه بري وهدفها قبول الأفرقاء جميعاً بمرشّح الحزب للرئاسة الأولى".إزاء هذا الواقع، طالب لقاء سيدة الجبل في بيانه:- أولاً، النواب بانتخاب رئيس للجمهورية أو الاستقالة، لأنهم فقدوا مبرّر وجودهم في مجلس لا يؤدي وظائفه الأساسية بحسب الدستور.- ثانياً، حزب الله بتسليم سلاحه إلى الدولة وفقاً للدستور واتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية وتحديداً القرارين 1559 و1701.واعتبر أن "اللبنانيين يزدادون يقيناً يوماً بعد يوم أن وطنهم أسيرٌ ويقبع تحت الإحتلال الإيراني بواسطة سلاح حزب الله، ولا سبيل لحلّ أزماتهم إلا من خلال وحدتهم لرفع هذا الإحتلال عن لبنان، فلا انتخابات حرّة ولا انتظام للمؤسسات الدستورية ولا تعافٍ إقتصادي في ظلّ الإحتلال".ولفت اللقاء إلى إن "مجيء لجنة التحقيق القضائية الأوروبية إلى لبنان هو نتيجة من نتائج وضع حزب الله يده على المؤسسات الرسمية اللبنانية وعرقلة عمل كل مؤسسة تعصى عليه، كما حصل للقضاء في التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، وسواه من القضايا الإجرامية التي تلوح فيها مسؤولية ما على حزب الله".في سياق منفصل، رأى "لقاء سيدة الجبل" انه للشهر الرابع على التوالي يواصل الشعب الإيراني انتفاضته المطالِبة بالحرية بالرغم من القمع والأحكام بالسجن والإعدام لداعمي الإحتجاجات، وهو ما جعل العالم بأسره يتعاطف مع هذه الإنتفاضة ويدعمها إلا البرلمان اللبناني حيث لم يصدر صوتٌ لنائب أو نائبة يؤيد حراك الشعب الإيراني، وكأنّ أصداء المطالبة بالحريّة ما عادت تلقى آذاناً صاغية في بيروت".