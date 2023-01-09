وزير الزراعة: مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة 2023 ستكون مميزة وبناءة

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التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، سفير دولة قطر في لبنان إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي والسفيرة اللبنانية في قطر السيدة فرح بري، حيث تم الحديث حول المعرض الدولي للبستنة الذي تستضيفه دولة قطر في العام 2023 الذي يقع في غرب مدينة الدوحة، على بعد 2.5 كلم من الخليج الغربي، و3.5 كلم من ميناء الدوحة وحوالي 12 كلم من مطار حمد الدولي، وسوف يزهر موقع "إكسبو" من خلال تجربة الابتكار والاستدامة والمشاركة والثقافة والترفيه وتهيئة العالم لاستقبال حدث جديد يصنع التاريخ، بعد النجاح الباهر الذي حققته دولة قطر من خلال إستضافة نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022.وأشار الحاج حسن خلال اللقاء الى أن "العنوان الرئيسي للفعالية هو "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، مؤكدا "أن ثلث مساحة اليابسة في العالم مهددة بالتصحر، حيث تزداد مساحة الأراضي القاحلة بمقدار 12 مليون هكتار في كل عام مما يجعلها مشكلة عالمية".وقال إن "هذه قضية يجب على مجتمع البستنة العالمي معالجتها من خلال زيادة الوعي والحلول وفي امكانه تحقيق ذلك".وبالفعل "صحراء خضراء.. بيئة أفضل" هي دعوة عالمية، تجمع الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا والجهود والأشخاص لزرع البذور لمستقبل أكثر إخضرارا وإستدامة".وكشف وزير الزراعة أن "المشاركة اللبنانية في المعرض الدولي للبستنة - قطر 2023 ستكون مميزة وقيمة وبناءة".بدوره، كشف السفير القطري أن "إكسبو قطر 2023"، ستستضيفه الدوحة لعام من المشاركة، والتعلم والإحتفال حول أربع أمور رئيسية:- الزراعة الحديثة.- التكنولوجيا والابتكار.- الوعي البيئي.- الإستدامة.أما السفيرة بري، فأكدت خلال اللقاء "جهوزية البعثة الديبلوماسية اللبنانية في قطر من أجل إتمام جميع المهام المطلوبة لإنجاح مهمة لبنان في المشاركة، وذلك استنادا على العلاقات الأخوية والمميزة التي تتمتع بها الدولتان الشقيقتان".