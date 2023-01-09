"الصحة" تستنكر الاعتداء بالضرب على موظف في أحد المستشفيات

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استنكرت وزارة الصحة و"بشدة" الاعتداء بالضرب على موظف مكتب الدخول في قسم الطوارئ في مستشفى المنية الحكومي، يوم الاحد 8 كانون الثاني، من قبل اهل أحد المرضى، ما أدى إلى إصابة الموظف بكسور ورضوض.وناشدت الوزارة في بيان، القوى الامنية، التحرك سريعا واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة في حق المعتدين على المؤسسات الصحية والعاملين فيها.وشددت على أن تكرار مثل هذه الاعتداءات من شأنه زيادة وطأة الازمات التي يعانيها القطاع الصحي في لبنان. إذ أن إهانة العاملين في القطاع الصحي والاعتداء عليهم سينعكسان سلبا على الخدمات الصحية المقدمة وعلى استمرارية عمل الموظفين والطواقم الطبية والتمريضية، الامر الذي قد يفضي الى اقفال بعض اقسام هذه المستشفيات. ومما لا شك فيه ان المريض سيكون الاكثر تضررا في هذه الحالة.وأكّدت وزارة الصحة، ان على الجميع تفهم الظروف الصعبة التي تعمل ضمنها المؤسسات الصحية في هذه المرحلة، مكرّرةً الدعوة الى القوى الامنية للقيام بواجباتها لحماية العاملين فيها، كما تدعو المواطنين الى التصرف مع العاملين في هذه المؤسسات بالطريقة اللائقة التي يستحقونها.