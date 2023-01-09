جنبلاط عرض الاوضاع مع سفير الاتحاد الاوروبي وسبل التعاون

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LBCI News Lebanon

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، بحضور مسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور وئام أبو حمدان.



وتم خلال اللقاء "البحث في سبل التعاون وفي مختلف الأوضاع العامة".