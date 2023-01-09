أخبار لبنان
09 كانون الثاني 2023 - 13:25
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جنبلاط عرض الاوضاع مع سفير الاتحاد الاوروبي وسبل التعاون

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جنبلاط عرض الاوضاع مع سفير الاتحاد الاوروبي وسبل التعاون
Lebanon News
استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، بحضور مسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور وئام أبو حمدان.
 
وتم خلال اللقاء "البحث في سبل التعاون وفي مختلف الأوضاع العامة".
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