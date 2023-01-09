أخبار لبنان 09 كانون الثاني 2023 - 14:02 09/01/2023 14:02:57 وزارة الصحة: 162 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

وزارة الصحة: 162 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم تسجيل 162 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة.



كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، ولم يتم تسجيل اي إصابة جديدة، وأي حالة وفاة. الإعلان

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