أخبار لبنان
10 كانون الثاني 2023 - 04:58
10/01/2023 04:58:06
بري يدعو الى عقد جلسة يوم الخميس لإنتخاب رئيس للجمهورية
بري يدعو الى عقد جلسة يوم الخميس لإنتخاب رئيس للجمهورية
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LBCI News Lebanon
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 12 كانون الثاني 2023 وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية.
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