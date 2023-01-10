اجتماعات "تربوية" لميقاتي.. الحلبي: طلبنا منه التدخل السريع لإنقاذ العام الدراسي

الحلبي: طلبنا من رئيس حكومة تصريف الاعمال التدخل السريع لإنقاذ العام الدراسي ولعودة التلاميذ الى المدارس واستئناف المعلمين مهامهم التربوية

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LBCI News Lebanon





وكان ميقاتي قد تابع ملفات القطاع التربوي العام والخاص، عبر اجتماعات عقدها مع المعنيين، في حضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي. وشارك في الاجتماعات نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ على رأس وفد ، ووفد من الروابط التعليمية ومدير عام وزارة التربية عماد الأشقر.

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وقال الحلبي بعد الاجتماع: "بحثنا مع دولة الرئيس أيضا في مطالب النقابة التي تقدموا بها سابقا أمامنا وهي المتصلة بوحدة التشريع وتأمين بعض المساعدات والمساهمات الى صندوق التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة. وكان دولة الرئيس متفهما كل ما طرحناه، وسيتابع العديد من القضايا انقاذا للعام الدراسي لأننا حريصون جميعا على حفظ استمرارية العام الدراسية بالرغم من معرفتنا وتقديرنا للظروف المعيشية الضاغطة، وفي هذه المناسبة اتمنى على الجميع التهدئة والعودة إلى الدروس، ونحن من جهتنا سنقوم بما علينا . وقد أشار دولة الرئيس الى انه سيتابع مع وزارة المالية والجهات الأخرى سبل تأمين ما يحقق هذه الاستمرارية".



محفوظ



بدوره قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ: "اربع نقاط بحثناها مع وزير التربية الذي وافق عليها: أولها، الشيكات التي يحصل عليها الأساتذة من صندوق التعويضات ولا يجدون مصرفا يودعونها فيها. ثانياً، ان معلمي المدارس الخاص المتقاعدين يقبضون رواتبهم كاش ولا يتقاضونها على منصة صيرفة أسوة بزملائهم اساتذة التعليم الرسمي". أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أنه طلب من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال اجتماعه معه التدخل السريع لإنقاذ العام الدراسي ولعودة التلاميذ الى المدارس واستئناف المعلمين مهامهم التربوية.وكان ميقاتي قد تابع ملفات القطاع التربوي العام والخاص، عبر اجتماعات عقدها مع المعنيين، في حضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي. وشارك في الاجتماعات نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ على رأس وفد ، ووفد من الروابط التعليمية ومدير عام وزارة التربية عماد الأشقر.وقال الحلبي بعد الاجتماع: "بحثنا مع دولة الرئيس أيضا في مطالب النقابة التي تقدموا بها سابقا أمامنا وهي المتصلة بوحدة التشريع وتأمين بعض المساعدات والمساهمات الى صندوق التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة. وكان دولة الرئيس متفهما كل ما طرحناه، وسيتابع العديد من القضايا انقاذا للعام الدراسي لأننا حريصون جميعا على حفظ استمرارية العام الدراسية بالرغم من معرفتنا وتقديرنا للظروف المعيشية الضاغطة، وفي هذه المناسبة اتمنى على الجميع التهدئة والعودة إلى الدروس، ونحن من جهتنا سنقوم بما علينا . وقد أشار دولة الرئيس الى انه سيتابع مع وزارة المالية والجهات الأخرى سبل تأمين ما يحقق هذه الاستمرارية".بدوره قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ: "اربع نقاط بحثناها مع وزير التربية الذي وافق عليها: أولها، الشيكات التي يحصل عليها الأساتذة من صندوق التعويضات ولا يجدون مصرفا يودعونها فيها. ثانياً، ان معلمي المدارس الخاص المتقاعدين يقبضون رواتبهم كاش ولا يتقاضونها على منصة صيرفة أسوة بزملائهم اساتذة التعليم الرسمي".

وكشف في السياق أن ميقاتي قد تعهد بالتكلم مع حاكم المصرف المركزي في شأن هذين الموضوعين، وبصدور تعميم عن مصرف لبنان ينص على صرف كل الشيكات التي تصدر عن صندوق التعويضات في المصارف.



اضاف: "أما الموضوع الثالث فهو وحدة التشريع بين المدارس الرسمية والخاصة، فعندما اقرت الموازنة في مجلس النواب وتمت زيادة رواتب القطاع العام كان يفترض زيادة جملة تقول ويطبق هذا القانون على معلمي المدارس الخاصة، ونحن وضعنا مشروع قانون بمعية الاستاذ زياد بارود لتعديل قانون الموازنة ولزيادة جملة يطبق على معلمي المدارس الخاصة ودولة الرئيس موافق على الأمر".



وأكّد ان النقطة الرابعة هي مشروع قانون لزيادة رواتب المتقاعدين في المدارس الخاصة من خلال زيادة تغذية صندوق التقاعد وإيجاد واردات له وقد طلبنا من الدولة اللبنانية مساعدة هذا الصندوق بمبلغ سنوي، ووافق دولة الرئيس على مشروع القانون ولكنه يتطلب هيئة تشريعية في مجلس النواب، ولذلك وعدنا دولة الرئيس بمساعدة مؤقتة لصندوق التقاعد.



المدير العام للتربية

من جهته، أعلن المدير العام للتربية عماد الاشقر في تصريح بعد الاجتماعات عن توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين عملا بمبدأ المساواة.



وقال: "نحن نستقبل جميع الناس وقلوبنا مفتوحة للجميع ، لكن لا يجوز الا يتعلم أبناؤنا، وان يتعلم اولاد غيرنا ، وبالتالي نعلن توقف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين الى حين التوصل الى حل لمسالة التعليم ما قبل الظهر".

إجتماعات وزارية



وإجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، كما عرض مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم التطورات العامة.

وزير الزراعة

وإجتمع أيضاً رئيس الحكومة مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي أكّد أنه وضع ميقاتي في اجواء الملفات الزراعية التي يتم العمل عليها وسيشارك في مؤتمر دولي زراعي دعت اليه المانيا للبحث في ملف الأمن الغذائي وملفات منطقة الشرق الأوسط.



وقال: "زرعنا نحو 15الف دونم من القمح الطري، وهذا ليس طموحنا ابدا، كان يجب أن تكون الكمية اكبر بكثير ولكن هذا ما قدر لنا من هبات من منظمة الفاو والمنظمات العربية. ونحن ننتظر المناقصة التي لم يتقدم اليها أحد في المرة الأولى وسيصار الى إجراء مناقصة ثانية نتمنى أن ترسو على أحد، لأننا نحتاج إلى كل حبة قمح يمكن أن تزرع حاليا أو مستقبلا، فطموحنا أن نصل الى اكتفاء ذاتي خلال السنوات الأربع المقبلة. فالأمن الغذائي استراتيجي بالنسبة إلى الجميع وهذا ما أكد عليه الرئيس ميقاتي الذي قال انه مهما يكن شكل الحكومة، يجب أن يكون الأمن الغذائي أولوية الأولويات".

النائب شهيب

والتقى الرئيس ميقاتي النائب اكرم شهيب في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر ومفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار زياد نصر.

بعد اللقاء قال شهيب: "عرضنا أوضاع مطمر الناعمة والاستمرار في صيانته وحماية محيطه، واكد الرئيس ميقاتي دعمه لاستمرار الامور على ما هي عليه وقيام شركة معوض بما هو مطلوب للبحث عن الحلول المالية لدفع مستحقات الشركة".