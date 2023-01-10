الصادق وضو: الاعتداء على أهالي ضحايا انفجار المرفأ مرفوض ونطالب مجلس النواب بتحريك ملف التحقيق فورا

مؤتمر للنائبين الصادق وضو..

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LBCI News Lebanon





بدوره اعتبر النائب مارك ضو أن الاعتداء على أهالي ضحايا انفجار المرفأ مرفوض.



وكان النائبان الصادق وضو قد عقدا مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب تناولا فيه ما جرى اليوم امام قصر العدل في بيروت.

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وقال النائب الصادق: "هناك ملف مهم، اليوم اتينا من قصر العدل وكانت هناك مواجهات قاسية عنيفة بين اهالي ضحايا انفجاء المرفأ والقوى الامنية المكلفة حماية قصر العدل. المؤكد اننا لا نحمل القوى الامنية المولجة حماية هذا المكان الحساس جدا مسؤولية من ارتكب هذه الجريمة، ومن عطل التحقيق هو بمثابة المرتكب لأنه يعطل عن سابق تصور وتصميم".



واضاف: "القضية وصلت الى مكان لا يجوز السكوت عنه، انها تذهب في اتجاه العنف ولا احد يعرف الى اين ستصل. هناك أهال خسروا اولادهم واولاد خسروا اهاليهم، وحقهم يتآكل ولا احد يحرك العدالة، ولم نر حالة مثل الحالة التي تحصل في لبنان. لا يجوز السكوت اليوم، الحل داخل مجلس النواب، كل نائب يتحمل مسؤولية تحريك هذا الملف وان يسير التحقيق بشكل طبيعي مع كل مسؤول عن التفجير الذي طاول المرفأ في العاصمة.على مجلس النواب التحرك وعدم القيام بأي عمل الا بعد تحريك هذا الملف. ويجب عقد اجتماع بعد جلسة لجنة المال والموازنة، وكنواب تغيير، دخلنا الى مجلس النواب انطلاقا من ملف تفجير المرفأ، وان تكون اولوياتنا كيف نحرك هذا الملف وكيف نأتي بالعدالة ليس لاهل الضحايا فقط".



ضو شدد النائب وضاح الصادق على أن كل نائب يتحمل مسؤولية تحريك الملف انفجار بيروت وان يسير التحقيق بشكل طبيعي مع كل مسؤول عن التفجير.بدوره اعتبر النائب مارك ضو أن الاعتداء على أهالي ضحايا انفجار المرفأ مرفوض.وكان النائبان الصادق وضو قد عقدا مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب تناولا فيه ما جرى اليوم امام قصر العدل في بيروت.وقال النائب الصادق: "هناك ملف مهم، اليوم اتينا من قصر العدل وكانت هناك مواجهات قاسية عنيفة بين اهالي ضحايا انفجاء المرفأ والقوى الامنية المكلفة حماية قصر العدل. المؤكد اننا لا نحمل القوى الامنية المولجة حماية هذا المكان الحساس جدا مسؤولية من ارتكب هذه الجريمة، ومن عطل التحقيق هو بمثابة المرتكب لأنه يعطل عن سابق تصور وتصميم".واضاف: "القضية وصلت الى مكان لا يجوز السكوت عنه، انها تذهب في اتجاه العنف ولا احد يعرف الى اين ستصل. هناك أهال خسروا اولادهم واولاد خسروا اهاليهم، وحقهم يتآكل ولا احد يحرك العدالة، ولم نر حالة مثل الحالة التي تحصل في لبنان. لا يجوز السكوت اليوم، الحل داخل مجلس النواب، كل نائب يتحمل مسؤولية تحريك هذا الملف وان يسير التحقيق بشكل طبيعي مع كل مسؤول عن التفجير الذي طاول المرفأ في العاصمة.على مجلس النواب التحرك وعدم القيام بأي عمل الا بعد تحريك هذا الملف. ويجب عقد اجتماع بعد جلسة لجنة المال والموازنة، وكنواب تغيير، دخلنا الى مجلس النواب انطلاقا من ملف تفجير المرفأ، وان تكون اولوياتنا كيف نحرك هذا الملف وكيف نأتي بالعدالة ليس لاهل الضحايا فقط".

بدوره، شدد النائب ضو على أن اليوم نزل اهالي ضحايا المرفأ لأن القضاة عادوا الى العمل لاستكمال التحقيق وإحقاق العدل، معتبراً أن تحركهم سلمي وان يعتدي عليهم عسكريون فهذا غير مقبول بتاتا.

وقال: "يجب محاسبة هؤلاء الاشخاص والمسؤولين عنهم فورا. فالاهالي يطالبون لثقتهم بهذا التحقيق بوجوب وصول حقهم الى بالعدالة، وبالتالي نقول للوزراء المعنيين ان يتحركوا فورا لمحاسبة العسكريين الذين سمحوا لأنفسهم بالتطاول على أهال يحملون صور اولادهم انفجار المرفأ. ونحن وقفنا معهم في الاعتصام، وكان يجب ان تفتح لهم الابواب ويكونوا موجودين. وهناك أناس يطالبون بحقهم ويذهبون الى قصور العدل، وكان يجب استقبالهم لأن مطلبهم حق".