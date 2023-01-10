سامي الجميل بعد لقائه معوض: ليس المهم انتخاب رئيس بل أي رئيس ننتخب

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اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أنه ليس المهم انتخاب رئيس للجمهورية بل أي رئيس ننتخب، مؤكدا أنه بقدر ما لديهم هاجس ملء الفراغ لديهم هاجس أي رئيس سينتخبون، وقال:" لا نريد رئيساً يرقع ويؤجل المشكل لـ 6 سنوات جديدة".وشدد الجميل، بعد لقاء النائب ميشال معوّض في الصيفي، على أنهم سيكثّفون لقاءاتهم مع كل أصدقائهم، لافتا إلى التنسيق معهم في مجلس النواب للعمل من أجل ايجاد الحلول لانتخاب رئيس يليق بالبلد وبتضحيات اللبنانيين.ورأى أن المشكلة أن الفريق الآخر لا يقدّم مرشحاً، مشيرا إلى ليس عملنا تقديم مرشحين آخرين لأن المسؤولية ليست علينا فلدينا مرشحنا.