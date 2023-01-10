"الاعتدال الوطني": على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والدستورية وأن تذهب سريعا الى انتخاب رئيس

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طالب تكتل "الاعتدال الوطني" بعد اجتماعه الأسبوعي في مكتبه في الصيفي، في بيان، "القوى السياسية بأن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والدستورية وان تذهب سريعا الى انتخاب رئيس للجمهورية".واعتبر نواب التكتل أن "التسويف من قِبل البعض الذي يعرقل العملية الانتخابية برمتها أصبح بعد هذه الاشهر غير مقبول إطلاقا"، وحذروا من "السياسات النقدية التي يتبعها المصرف المركزي والتي أدت الى هذا التخبط بالسوق"، مؤكدين أن "التعاميم ما هي الا مسكنات مرحلية بعدها يعود الدولار للارتفاع على حساب الليرة".وفي الملف الاقتصادي توقّف التكتل عند مهزلة بواخر الفيول التي ترسو في المياه اللبنانية والتي تكلف الدولة مبالغ يومية، مطالبين رئيس الحكومة بالتدخّل والحل الفوري لهذه الازمة.وتوجه التكتل بالشكر الى الاتحاد الاوروبي الذي أطلق مع بداية العام الجديد مبادرة لدعم الفئات الاكثر عوزًا على الساحة اللبنانية. وتمنى على وزير الشؤون الاجتماعية وكل الجهات المعنية بتوزيع البطاقات الالتفات الى الاشخاص الاكثر حاجة وفقرا والخروج من منطق المحسوبيات في تخصيص البطاقات للفقراء والمحتاجين.وفي النهاية، طالب التكتل وزير الاشغال العامة والنقل بالبدء بالصيانة الفورية لطرقات عكار والمنية والصنية والتي وعدنا بها منذ ستة أشهر.