أخبار لبنان
10 كانون الثاني 2023 - 15:55
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اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي دعت الى عدم المشاركة في اعتصام الرابطة

اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي: الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي غدا هو لرابطة معلمي أساتذة التعليم الأساسي.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزارة التربية والتعليم, اعتصام,اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي,اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي: الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي غدا هو لرابطة معلمي أساتذة التعليم الأساسي..
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اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي دعت الى عدم المشاركة في اعتصام الرابطة
Lebanon News
أوضحت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، أن الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي غدا هو لرابطة معلمي أساتذة التعليم الأساسي، وبالأحرى لهيئتها الإدارية لهذه الرابطة، وقالت: "لا علاقة لنا كلجنة فاعلة بهذا الاعتصام، ولا علاقة للأساتذة متعاقدين وملاك ومستعان بهم، الذين أضربوا أو اعتصموا بالأمس، بهذا التحرك".
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أضافت: "إنه اعتصام مشبوه لإلغاء صوتنا، صوت المتعاقدين وأساتذة الملاك الأحرار، الذين عبروا عن رفضهم لمصادرتها قرارهم".
 
ودعت إلى عدم المشاركة في اعتصام الرابطة غدا.

وتمنت على مجموعات أساتذة الملاك، الذين انتفضوا، أن يستكملوا مسيرتهم بقرار حر، وقالت: "نحن وإياهم يدا بيد حتى تحصيل الحقوق من دون مساومة ومن دون استعمالنا كطعم لابتزاز الدول المانحة بتعطيل دوام بعد الظهر لتدفع لهم مجددا بعدما أكلوا ما دفعته في ايلول".

وأكدت اللجنة الفاعلة اعتصامها غدا الساعة ١٢ ظهرا، معلنةً تغيير مكان الاعتصام من أمام مكتب المنطقة التربوية إلى ساحة السرايا الشهابية في حاصبيا.

وختمت: "أساتذة ملاك أعلنوا انضمامهم إلى تحركنا غدا في حاصبيا للتضامن والنضال بكلمة حرة وواحدة".
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