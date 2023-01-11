أخبار لبنان
11 كانون الثاني 2023 - 04:16
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حسين سعد للـLBCI: الحلول الترقيعيّة لم تعد تنفع مع المتعاقدين

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حسين سعد للـLBCI: الحلول الترقيعيّة لم تعد تنفع مع المتعاقدين
Lebanon News
أكد رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي حسين سعد أنهم كلجنة عملوا على الأرض وعدّلوا أجر الساعة الذي الوصل اليوم الى المئة ألف ليرة لبنانية، مشيرا الى أنهم عملوا أيضا على بدل النقل. 

وشدد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، على أن "الأحلام السعيدة للأساتذة تتطلب جهودا على الأرض". 
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وقال: "مطلبنا كمتعاقدين هو الدخول الى الملاك اليوم قبل الغد ولكن للاسف الحكومة غير قادرة على التثبيت الآن"، مشيرا الى أن الأساتذة المتعاقدين غير مضمونين.

وأضاف: "نحن نتقاضى أجرنا فصليا أي مرّتين في السنة ونطالب بتقاضي أجرنا شهريا".

وأكد أن الحلول الترقيعيّة لم تعد تنفع مع المتعاقدين. 
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