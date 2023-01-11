أخبار لبنان
11 كانون الثاني 2023 - 05:57
11/01/2023 05:57:36
تحرّكات منقسمة في محيط وزارة التربية..
تحرّكات منقسمة في محيط وزارة التربية..
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LBCI News Lebanon
شهد محيط وزارة التربية تحرّكات منقسمة بين الاساتذة منذ الصباح الباكر.
منهم من أكد أن رابطة التعليم الثانوي لا تُمثّله ومنهم من طالب بالتعاونية والاستشفاء وبأدنى حقوق الاساتذة.
اليكم التفاصيل..
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