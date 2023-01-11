أخبار لبنان
11 كانون الثاني 2023 - 05:57
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تحرّكات منقسمة في محيط وزارة التربية..

تحرّكات منقسمة في محيط وزارة التربية.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزارة التربية,تحركات ,تحرّكات منقسمة في محيط وزارة التربية..
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Lebanon News
شهد محيط وزارة التربية تحرّكات منقسمة بين الاساتذة منذ الصباح الباكر.

منهم من أكد أن رابطة التعليم الثانوي لا تُمثّله ومنهم من طالب بالتعاونية والاستشفاء وبأدنى حقوق الاساتذة.
 
اليكم التفاصيل..

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