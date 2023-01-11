تحرّكات منقسمة في محيط وزارة التربية..

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LBCI News Lebanon

شهد محيط وزارة التربية تحرّكات منقسمة بين الاساتذة منذ الصباح الباكر.



منهم من أكد أن رابطة التعليم الثانوي لا تُمثّله ومنهم من طالب بالتعاونية والاستشفاء وبأدنى حقوق الاساتذة.

اليكم التفاصيل..