ميقاتي التقى وزيري الصناعة والبيئة... بوشكيان: سأشارك في أي جلسة تبحث في حاجات البلد الأساسية

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اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان صباح اليوم في السراي الحكومي.وقال بوشكيان بعد الاجتماع: "بحثنا في أمور الوزارة وتسيير شؤون الناس، والأمور الملحة من أجل تحديد الأولويات".وعن امكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ومشاركته فيها، قال: "اكيد سأشارك في أي جلسة تبحث في الأمور الأساسية، ولا خلاف حول ذلك، وأنا شاركت في أول جلسة، وسأشارك في أي جلسة تبحث في حاجات البلد الاساسية، لانها من الأمور الملحة، ومسألة الكهرباء ومعاناة المواطنين مسألة ملحة وضرورية وتؤثر على كل المرافق العامة الأساسية من مياه. ملف الكهرباء أساسي اليوم ونقطة انطلاق لكل القطاعات".اجتماع مشتركوعقد الرئيس ميقاتي اجتماعا مشتركا مع الوزير بوشكيان ووزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين. وتم خلال اللقاء البحث في الملفات المشتركة بين الوزارتين.وقال الوزير ياسين بعد اللقاء: "أطلعت الرئيس ميقاتي على الخطوات التي قمنا بها في الفترة الماضية وعلى خطتنا لإدارة النفايات الصلبة، فهذه السنة ستكون حساسة ومصيرية، ونعمل لانجاح الخطة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الهيئات المانحة والمنظمات الدولية والبلديات من أجل إنقاذ هذا القطاع".وأضاف: "تناولت تعاوننا الحالي مع البنك الدولي لتسيير الهبات والمساعدات. وتطرقت لأوضاع الوزارة ولمست من الرئيس ميقاتي كل دعم وتجاوب خصوصا في موضوع إدارة النفايات ودعم البلديات والادارات المحلية".وتابع ياسين: "سيستمر العمل في المطامر الحالية التي تتطلب صيانة، اما المطامر الجديدة التي عرضناها في جلسة سابقة لمجلس الوزراء قبل الدخول في مرحلة تصريف الاعمال، والتنفيذ في المناطق التي فيها ضرورة مثل المتن طرابلس وصيدا والمدن الساحلية، فكان الرئيس ميقاتي متجاوبا وداعما لكل هذه الخطوات".أما الوزير بوشكيان، فقال: "بحثنا في المشروع المشترك لإعادة تدوير النفايات الصناعية بين وزارتي البيئة والصناعة الذي تم تفعيله ونقوم بتطويره، ونحن نعتبره الذهب الأسود للبنان، ونسلط الضوء عليه أكثر فأكثر، لافادة الاقتصاد اللبناني والحفاظ على بيئة نظيفة".