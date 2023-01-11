أخبار لبنان
11 كانون الثاني 2023 - 07:50
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بداية لقاءات الوفد القضائي الاوروبي بملف تهريب وتبييض الاموال

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Lebanon News
بداية لقاءات الوفد القضائي الاوروبي بملف تهريب وتبييض الاموال. اول اجتماع مع الوفد الالماني اجتماع تعارفي..


اليكم التفاصيل..
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