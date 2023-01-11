وفد من "حزب الله" زار يازجي معايدا... ابراهيم أمين السيد: نحتاج لرئيس لقيام الدولة والتخفيف من اليأس والهجرة

ابراهيم أمين السيد: الوضع في لبنان لا يحتمل التأخير في انجاز الاستحقاق الرئاسي

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LBCI News Lebanon



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السيد زار وفد من "حزب الله" برئاسة رئيس المجلس السياسي السيد ابراهيم أمين السيد، بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في المقر البطريركي في البلمند، ضم، عضوي المكتب السياسي محمد سعيد الخنسا ومحمد صالح، مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال الشيخ محمد عمرو ومسؤول قطاع الشمال الشيخ رضا احمد.

اثر اللقاء، قال السيد: "جئنا اليوم إلى البلمند لتقديم المعايدة بالاعياد للبطريرك يوحنا وهي مناسبة للتعاون بين اللبنانيين من أجل مصلحة الوطن، وكان اللقاء جميل جدا ومسؤول بدرجة كبيرة مع رجل مثل البطريرك، حيث تم تداول القضايا الأساسية والمهمة التي تخص الوطن والمنطقة. وتداولنا موضوع الاستحقاق الرئاسي ونحن متفقون مع البطريرك على أن الوضع في لبنان لا يحتمل التأخير في انجاز هذا الاستحقاق، والبلد يحتاج رئيسا مفتاحا لإعادة تشكيل الدولة من أجل معالجة الأزمات ووقف الانهيار وظاهر الهجرة الموجودة في كل الطوائف، من هنا نحتاج لرئيس لقيام الدولة بكاملها والتخفيف من اليأس والهجرة".



وردا على سؤال عن مبدأ انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، قال: "مبدأ انعقاد الجلسة يخضع للقضايا الضرورية، لذلك نحن ننتظر ما اذا كان جدول الاعمال ضروريا وممكنا لانعقادها". أضاف: "ما لمسته من خلال الزيارات للمقامات الروحية المسيحية، أن الكنيسة تقوم بواجباتها على الصعد كافة، خصوصا في ما يتعلق بكرامة الإنسان وزرع الأمل في قلوب الاجيال في لبنان والمنطقة ايضا، لذا علينا كجهات روحية مواجهة التحديات".



وعن العلاقة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، أكد السيد أنها جيدة وهناك نوع من الحرص على التفاهم وتوحيد الرؤى في الاستحقاقات المقبلة.