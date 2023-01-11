أخبار لبنان
11 كانون الثاني 2023 - 08:48
11/01/2023 08:48:42
الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت كتابًا إلى الوزراء عن جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة
الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت كتابًا إلى الوزراء عن جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة
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LBCI News Lebanon
وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم كتابًا إلى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء وتطبيقًا للمادتين ٦٢ و٦٤ من الدستور.
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