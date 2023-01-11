الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت كتابًا إلى الوزراء عن جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم كتابًا إلى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء وتطبيقًا للمادتين ٦٢ و٦٤ من الدستور.للإطلاع على الجدول، إضغط