كرامي خلال استقباله وفدًا من نقابة المحامين: الدولة لا تنتظم إلا بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة

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إستقبل رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس وفدًا من نقابة المحامين في طرابلس والشمال برئاسة النقيبة ماري تيريز القوال. وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات الداخلية وشؤون العدل والقضاء.وحيا كرامي "القضاة الذين تداعوا إلى العودة للعمل رغم ظروف السرايا في طرابلس والمحاكم غير الإنسانية فهي تفتقد إلى أدنى المستلزمات من الأوراق إلى الطوابع وحتى الأقلام، فالموظف غير قادر على شراء المستلزمات الأساسية من جيبه الخاص،" معتبرًا أن "المطلوب من الدولة أن تؤمن للموظف كل ما هو بحاجة له"، وقال: "نحن نطالب الحكومة والمسؤولين ووزير العدل تحديدًا أن يعملوا على إيجاد حل سريع لعودة إنتظام العمل القضائي في الشمال وغلا فنحن مقبلون على مرحلة أمنية متفلتة ويبقى المجرم دون محاسبة أو عقاب".ودعا كرامي إلى "الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، فالدولة لا تنتظم إلا بانتخاب رئيس ومن بعدها تشكيل للحكومة وعندها ستعود جميع المؤسسات إلى طبيعتها وتنتظم الشؤون الإقتصادية ومصالح الناس".وإذ أيد خطوة النواب برفع دعوة قضائية ضد النائب السابق أنطون زهرا على خلفية تصريحات أدلى بها وتمس الطائفة الإسلامية العلوية، قال: "إن أنطوان زهرا القيادي في القوات اللبنانية من الأشخاص الذين تعاملوا مع العدو الإسرائيلي ونؤيد ضرورة رفع دعوى قضائية ضد رجل لا يفهم لا بالعروبة ولا الإنسانية، وتاريخ القوات حافل بالجرائم ونرفض إعادة توتير الأجواء في المدينة وندعو إلى وأد الفتنة واللجوء إلى القضاء".من جهتها، رحبت نقيبة المحامين في الشمال النقيبة ماري تيريز القوال بعودة القضاء إلى عملهم، ودعت إلى ضرورة حل كل المشاكل التي تشوب قصر العدل، ووجهت تحية للقضاة الذين عادوا عن إعتكافهم، وشددت على ضرورة أن تقوم السلطة التنفيذية بواجبها لتنتظم الأمور وتعود مؤسسات الدولة إلى طبيعتها.