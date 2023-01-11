العاملون في زراعة البطاطا: أسعار البطاطا اللبنانية دون نصف التكلفة الفعلية

نقابة العاملين في زراعة البطاطا: أسعار البطاطا اللبنانية دون نصف التكلفة الفعلية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مزارعون,البطاطا,نقابة العاملين في زراعة البطاطا: أسعار البطاطا اللبنانية دون نصف التكلفة الفعلية

LBCI News Lebanon

أعلنت نقابة العاملين في زراعة البطاطا أن مزارعي البطاطا يعانون من أزمة تكدس البطاطا اللبنانية في البردات والمستودعات، حيث تبلغ حوالي 30 ألف طن، ومن تدني أسعارها إلى ما دون نصف التكلفة الفعلية.

وقالت في بيان: "إن طن البطاطا تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 400 دولار ولا يباع في الأسواق بأكثر من 200 دولار، ويأتي قرار وزارة الزراعة بحسب الرزنامة الزراعية، إطلاق عملية إستيراد البطاطا المصرية في أول شباط، ليزيد من الضغوطات والخسائر على مزارعي البطاطا، لذلك نتمنى على معالي وزير الزراعة تأخير دخول البطاطا المصرية إلى الأسواق اللبنانية، إلى حين تصريف البطاطا اللبنانية".