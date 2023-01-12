مؤتمر للتيار بعنوان "لن نتخلّى عن احد".. باسيل: على الحكومة ان تعمل على تطبيق خطتها لاعادة النازحين السوريين

مؤتمر للتيار بعنوان "لن نتخلّى عن احد"..

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LBCI News Lebanon





وخلال المؤتمر الذي ينظمه التيار حول أثر النزوح السوري على لبنان، قال باسيل: "لن نتخلى عن أحد" هو شعار لا يكفي أن ترفعه الأمم المتحدة بل أن تطبقه مع النازحين بدعم عودتهم ومع المضيفين بتحمل الاعباء عنهم".

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ولفت رئيس التيار الى أن "لبنان وطن الميثاق ولا يمكن أن يكون بلد توطين ولذلك تقدمنا بإقتراح قانون يقضي بعدم منح الجنسية لمكتومي القيد لمواليد الـ2011 وما بعد".



ورأى أنه على الحكومة اللبنانية ان تعمل فورا على تطبيق خطتها لاعادة النازحين السوريين وتطبيق القوانين المحلية والدولية.



واعتبر ان "لبنان دولة مانحة وليست مضيفة فقط لأن أعباء لبنان تخطّت بكثير المساعدات المُقدمة ليس من دولة واحدة في العالم أن تتحمل 200 نازح بالكيلومتر المربع من دون أن تنهار".



من جهته، تحدث وزير الخارجية والتجارة الهنغاري Péter Szijjártó، وأكد أن النزوح هو خسارة للبلد المضيف ولموارده.



كما شدد على أن "النزوح هو خسارة للبلد المضيف ولموارده فهو شيء يدعو الى عدم الاستقرار فيه وأمر خطير للبلدان الذي وصول اليها النزوح".



واعتبر ان "المجتمع الدولي يفترض أن يركز على خلق وايجاد الظروف الملائمة لهؤلاء الأشخاص للعودة الى بلدهم ". أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران أننا "لن نتخلى عن حق النازحين في العودة فهناك وطنهم وكرامتهم والعودة حتمية لمن لا خطر على حياته فلبنان نلتزم بمبدأ بعدم الاعادة القسرية والطوعية لا تعني تأبيد النزوح".وخلال المؤتمر الذي ينظمه التيار حول أثر النزوح السوري على لبنان، قال باسيل: "لن نتخلى عن أحد" هو شعار لا يكفي أن ترفعه الأمم المتحدة بل أن تطبقه مع النازحين بدعم عودتهم ومع المضيفين بتحمل الاعباء عنهم".ولفت رئيس التيار الى أن "لبنان وطن الميثاق ولا يمكن أن يكون بلد توطين ولذلك تقدمنا بإقتراح قانون يقضي بعدم منح الجنسية لمكتومي القيد لمواليد الـ2011 وما بعد".ورأى أنه على الحكومة اللبنانية ان تعمل فورا على تطبيق خطتها لاعادة النازحين السوريين وتطبيق القوانين المحلية والدولية.واعتبر ان "لبنان دولة مانحة وليست مضيفة فقط لأن أعباء لبنان تخطّت بكثير المساعدات المُقدمة ليس من دولة واحدة في العالم أن تتحمل 200 نازح بالكيلومتر المربع من دون أن تنهار".من جهته، تحدث وزير الخارجية والتجارة الهنغاري Péter Szijjártó، وأكد أن النزوح هو خسارة للبلد المضيف ولموارده.كما شدد على أن "النزوح هو خسارة للبلد المضيف ولموارده فهو شيء يدعو الى عدم الاستقرار فيه وأمر خطير للبلدان الذي وصول اليها النزوح".واعتبر ان "المجتمع الدولي يفترض أن يركز على خلق وايجاد الظروف الملائمة لهؤلاء الأشخاص للعودة الى بلدهم ".

من جانبه، أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب خلال مشاركته في المؤتمر، أنه " لا يمكننا إبقاء مليوني لاجىء على أراضينا ونحن بحاجة الى مساعدة المجتمع الدولي".