أخبار لبنان
12 كانون الثاني 2023 - 14:20
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إصابات كورونا تواصل ارتفاعها... ماذا عن الكوليرا؟

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إصابات كورونا تواصل ارتفاعها... ماذا عن الكوليرا؟
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 208 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة، في الساعات الـ24 الماضية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة أنه لم يسجل اي إصابة جديدة أو حالة وفاة بالكوليرا، في الساعات الـ24 الماضية.
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