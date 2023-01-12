وزير الخارجية الإيرانية في بيروت: جئت لأجري لقاءات تتيح تبادل وجهات النظر مع المسؤولين

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وصل إلى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن أمير عبد اللهيان، في زيارة رسمية للبنان لثلاثة أيام يلتقي خلالها نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية وممثلي الأحزاب اللبنانية والفلسطينية.وأوضح وزير الخارجية الإيرانية بدوره أن "التواجد في بيروت لأجري سلسلة من اللقاءات التي تتيح تبادل وجهات النظر مع المسؤولين اللبنانين."وقال: "تأتي زيارتي الحالية للبنان الشقيق في سياق دعوة رسمية موجهة من زميلي وزير الخارجية الدكتور عبد الله بو حبيب، من أجل إجراء محادثات والتشاور وتبادل وجهات النظر في مختلف التطورات سواء التطورات المحلية والإقليمية والدولية. وضمن التطورات والمناقشات ما يجرى في فلسطين المحتلة".وأكد في هذا الإطار أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى راسخة في موقفها الداعم والمؤازر والمحتضن للجمهورية اللبنانية الشقيقة وشعبها وجيشها ومقاومتها، داعيًا جميع القوى والفرقاء والتيارات السياسية الفاعلة والمؤثرة إلى أن تمضي قدمًا من خلال الحوار الرئيسي بينها، وأن تصل إلى مرحلة تتمكن من خلالها من إنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية واستكمال العملية السياسية لما يخدم المصالح الوطنية لهذا البلد".وشدد على أننا "على ثقة تامة بأن القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في هذا البلد الشقيق لديها من الإستقلالية والحكمة والحنكة التي تؤهلها أن تحل أمورها بنفسها بعيدًا عن أي تدخل أو إملاء خارجي مفروض عليها".