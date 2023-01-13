تصريح لافت من جنبلاط عن حزب الله والتيار الوطني الحر.. ماذا قال؟

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شدّد رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي وليد جنبلاط على أنه "لا بدّ من جهدٍ عربي - دولي مُشترك من أجل الإسراع في انتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة في لبنان"، وقال: "رئيس الجمهوريّة هو رأس الدولة ويجب أن يكون لأنه رمزٌ لوحدة الدولة بدل أن نبقى نغرق في نقاشٍ حول اجتماع مجلس الوزراء أو عدمه".وفي حديثٍ عبر قناة "TEN" المصرية، أكد جنبلاط أن "الانفتاح مستمرّ على كل الأطراف"، معلناً عن "استمراره بمسعى الحوار"، وأردف: "حزب الله والتيار الوطني الحر هما من المكونات اللبنانية وبغضّ النظر عن الخلافات فإن الحوار يجب أن يستمر وقد كان دعا إليه رئيسُ مجلس النوّاب نبيه بري وقد رفضه البعض من دون جدوى".وسأل: "لمصلحة من ندخل في العبث الدستوري لحسابات البعض؟ لذلك نؤكّد على أهمية انتخاب رئيسٍ للجمهورية".وفي ما خصّ حزب الله، قال جنبلاط: "الحزبُ موجود وقد تكون له قيادة سياسية إيرانية لكنه جسم محلي يمثل قسماً مهماً من الطائفة الشيعية، وعندما تخرج أصوات تقول بسحب حزب الله كأنك تقول إن تسحب جزءا من الشعب اللبناني، لذا علينا أن نقبل بالواقع ونتحاور إلى أن نصل إلى الخطة الدفاعية التي لا يمكن الوصول إليها الا بالحوار".