أخبار لبنان
13 كانون الثاني 2023 - 18:26
13/01/2023 18:26:02
هوكستين: ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل غير مهدد في ضوء حكومة إسرائيل الجديدة
هوكستين: ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل غير مهدد في ضوء حكومة إسرائيل الجديدة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حكومة إسرائيل الجديدة, اسرائيل, لبنان, ترسيمَ الحدود,هوكستين,هوكستين: ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل غير مهدد في ضوء حكومة إسرائيل الجديدة
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
اكد المبعوثُ الأميركي لشؤونِ الطاقة آموس هوكستين ان ترسيمَ الحدود بين لبنان واسرائيل غيرُ مهددٍ في ضوءِ حكومةِ إسرائيل الجديدة.
وشدد هوكستين على ضرورةِ تنفيذ لبنان للإصلاحاتِ المطلوبة من البنكِ الدولي.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
هوكستين
ترسيمَ الحدود
لبنان
اسرائيل
حكومة إسرائيل الجديدة
إقرأ أيضاً