أخبار لبنان
13 كانون الثاني 2023 - 18:26
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هوكستين: ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل غير مهدد في ضوء حكومة إسرائيل الجديدة

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Lebanon News
اكد المبعوثُ الأميركي لشؤونِ الطاقة آموس هوكستين ان ترسيمَ الحدود بين لبنان واسرائيل غيرُ مهددٍ في ضوءِ حكومةِ إسرائيل الجديدة.

وشدد هوكستين على ضرورةِ تنفيذ لبنان للإصلاحاتِ المطلوبة من البنكِ الدولي.
 
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