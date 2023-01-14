جنبلاط زار مرجعيات روحية في المتن: لا اهتمام دوليا بلبنان

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رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن البعض في الداخل يظن أن العالم مهتم بنا، لكن الحقيقة أن لا أحد يهتم بلبنان، معتبرا أننا نعيش فوضى عالمية بعد الحرب في أوكرانيا، ولبنان ليس موجودا على الخارطة.مواقف جنبلاط جاءت خلال جولة على عدد من المراجع الروحية ورجال الدين في المتن الأعلى، رافقه فيها رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، والقاضي الشيخ غاندي مكارم، والنائبان وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، والنائب السابق أيمن شقير ووكيل داخلية التقدمي في المتن عصام المصري.ورأى أن المنظمات الدولية جاءت بعد انفجار مرفأ بيروت وصرفت أموالا، وبعضها تبخر كالعادة، أما اليوم فلا شيء، باستثناء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يهتم بلبنان ولديه عطف خاص على البلد.