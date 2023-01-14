أخبار لبنان
14 كانون الثاني 2023 - 07:43
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جنبلاط زار مرجعيات روحية في المتن: لا اهتمام دوليا بلبنان

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جنبلاط زار مرجعيات روحية في المتن: لا اهتمام دوليا بلبنان
Lebanon News
رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن البعض في الداخل يظن أن العالم مهتم بنا، لكن الحقيقة أن لا أحد يهتم بلبنان، معتبرا أننا نعيش فوضى عالمية بعد الحرب في أوكرانيا، ولبنان ليس موجودا على الخارطة.

مواقف جنبلاط جاءت خلال جولة على عدد من المراجع الروحية ورجال الدين في المتن الأعلى، رافقه فيها رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، والقاضي الشيخ غاندي مكارم، والنائبان وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، والنائب السابق أيمن شقير ووكيل داخلية التقدمي في المتن عصام المصري.
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ورأى أن المنظمات الدولية جاءت بعد انفجار مرفأ بيروت وصرفت أموالا، وبعضها تبخر كالعادة، أما اليوم فلا شيء، باستثناء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يهتم بلبنان ولديه عطف خاص على البلد.
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