أخبار لبنان
14 كانون الثاني 2023 - 09:00
14/01/2023 09:00:00
مولوي يشارك في مؤتمر بعنوان الأبنية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة.. وقضية توقيف نون حاضرة
مولوي يشارك في مؤتمر بعنوان الأبنية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة..
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LBCI News Lebanon
حضر الواقع القضائي وقضية توقيف ويليام نون خلال مشاركة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مؤتمر بعنوان الأبنية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة.
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