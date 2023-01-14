مولوي يشارك في مؤتمر بعنوان الأبنية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة.. وقضية توقيف نون حاضرة

مولوي يشارك في مؤتمر بعنوان الأبنية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة..

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LBCI News Lebanon

حضر الواقع القضائي وقضية توقيف ويليام نون خلال مشاركة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مؤتمر بعنوان الأبنية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة.