أخبار لبنان
14 كانون الثاني 2023 - 09:00
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مولوي يشارك في مؤتمر بعنوان الأبنية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة.. وقضية توقيف نون حاضرة

مولوي يشارك في مؤتمر بعنوان الأبنية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار نون,مولوي,مولوي يشارك في مؤتمر بعنوان الأبنية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة..
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Lebanon News
حضر الواقع القضائي وقضية توقيف ويليام نون خلال مشاركة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مؤتمر بعنوان الأبنية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة.
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