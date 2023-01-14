أخبار لبنان
14 كانون الثاني 2023 - 09:02
14/01/2023 09:02:00
الشأن الرئاسي حاضر خلال زيارة كرامي لدارة النائب حسن مراد في شتورا
الشأن الرئاسي حضر خلال زيارة كرامي لحسن مراد في شتورا..
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LBCI News Lebanon
حضر الشأن الرئاسي خلال زيارة النائب فيصل كرامي لدارة النائب حسن مراد في شتورا.
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