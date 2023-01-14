أخبار لبنان
14 كانون الثاني 2023 - 09:02
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الشأن الرئاسي حاضر خلال زيارة كرامي لدارة النائب حسن مراد في شتورا

الشأن الرئاسي حضر خلال زيارة كرامي لحسن مراد في شتورا.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار مراد,كرامي,الشأن الرئاسي حضر خلال زيارة كرامي لحسن مراد في شتورا..
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Lebanon News
حضر الشأن الرئاسي خلال زيارة النائب فيصل كرامي لدارة النائب حسن مراد في شتورا.
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