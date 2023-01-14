الراعي اختتم زيارته الى بريطانيا: ندعو القوى الدولية المهتمة بلبنان الى مساعدته سياسيا لتجاوز أزمته الراهنة

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أنهى البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته الرسمية والراعوية الى العاصمة البريطانية لندن، وقد تضمنت لقاءات مع مسؤولين في مجلس العموم والحكومة وبعض رؤساء الدوائر الرسمية المهتمة بالشأن اللبناني بوجهيه السياسي والاقتصادي، الى جانب اللقاءات مع أبناء الرعية المارونية وسائر أبناء الجالية اللبنانية.وقد شهدت اللقاءات الراعوية هذه كثافة حضور ومشاركة من جميع اللبنانيين الموجودين في العاصمة البريطانية لندن، بخاصة ان زيارة الراعي الى تلك البلاد كانت مقررة منذ سنة 2019، وقد تأجلت بسبب وباء كورونا.وتناول الراعي ملفات عديدة متصلة بالوضع اللبناني، وكرر دعوته الى القوى الدولية المهتمة بلبنان، ومنها بريطانيا، "لمساعدته سياسيا لتجاوز أزمته الراهنة، وتجنيبه تداعيات الصراع الإقليمي المتفاقم".وجدد دعوته السابقة الى "ضرورة تهيئة الظروف الداخلية والخارجية لتكريس حياد لبنان الإيجابي، الذي يضمن مستقبله التعددي ضمن وحدته، ورسالته الحضارية التاريخية في الشرق وفي العالم كله، وذلك في إطار رعاية ودعم دوليين".وطرح ملف الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الخطيرة لجهة دفع اللبنانيين الى المزيد من الهجرة، وتهديد الأرض اللبنانية بإفراغها من أصحابها وسط تواجد حوالي مليوني نازح سوري وحوالي نصف مليون لاجئ فلسطيني". وجدد دعوته الى المجتمع الدولي "لإيجاد حل لأزمة النازحين السوريين وإعادتهم الى سوريا حفاظا على تراث سوريا ووحدتها وحضارتها ودورها"، بالإضافة الى تجديد المطالبة "بضرورة تطبيق حق عودة الفلسطينيين وفق القرارات الدولية".كذلك عرض البطريرك الراعي مع المسؤولين الرسميين "كيفية تطوير الدعم الاقتصادي للبنان من خلال تطوير مبادرات التنمية المستدامة، التي تكفل رسوخ الناس في أرضهم في لبنان، وتتركز هذه المبادرات في المجال البيئي الثقافي، الذي انطلق مع عدد من الأجهزة الرسمية البريطانية منذ سنة 2003 مع زيارة البطريرك صفير الى لندن".وقال سفير لبنان رامي مرتضى: " إن الجمع المتنوع الحاضر بيننا يؤشر إلى الغنى في القيم الذي يمثله سيدنا البطريرك بشخصه ومسيرته وكذلك بالمرجعية السامية التي تمثلها بكركي لجميع اللبنانيين. كما يمكن تلمس الغنى في مسيرة أبينا البطريرك في الشعار الذي رفعه منذ انتخابه بطريركا شعار الشركة والمحبة، هذا الشعار الذي شرحه غبطة البطريرك بأنه علاقة أفقية مع الله من خلال الصلاة والأسرار المقدسة وعمودية من خلال العلاقات بين الكنيسة المارونية وسائر الكنائس والعائلات الروحية كافة، وكذلك علاقات لبنان مع سائر دول المنطقة والعالم".وأضاف: "يقوم أبينا البطريرك في هذه الأيام بزيارة إلى المملكة المتحدة لتفقد رعيته، وبرعيته أعني جميع اللبنانيين، لان بكركي هي المرجعية الجامعة لكل اللبنانيين. كما تساهم زيارة أبينا البطريرك في إعطاء دفع هام للعلاقات اللبنانية البريطانية، تلك العلاقات المبنية على القيم المشتركة، قيم الديمقراطية والانفتاح والتسامح. تنقلون يا سيدنا خلال زيارتكم هواجس عموم اللبنانيين وآمالهم وتطلعاتهم، لا سيما في هذه الظروف حيث يمر وطننا بتحديات جمة بعضها من صنع أيدينا كالفراغ في سدة الرئاسة، وهنا نأمل أن يحظى لبنان قريبا برأس للدولة يعيد الانتظام إلى حياتنا السياسية والوطنية، وكذلك يواجه لبنان تحديات شتى شرحتموها بشكل واف للمسؤولين البريطانيين، كما شرحتم الصيغة اللبنانية التي يمكن أن تشكل حلا تبحث عنه العديد من الدول، لا سيما في هذه الظروف العالمية حيث تطغى ثقافة الانغلاق والأحادية. باختصار زيارتكم يا سيدنا جلبت البركة والتفاؤل لنا ولكل اللبنانيين القانطين في بريطانيا، ويقيني انه ستكون لها آثار هامة في المقبل من الأيام".وفي عظته شدد البطريرك على "ضرورة الصلاة من أجل الدعوات انطلاقا من كلام الإنجيل: إن الحصاد كثير أما الفعلة فقليلون"، طالبا من الله "ان يرسل لنا دعوات على مثال القديسين فيليب ناري وجون هنري نيومان".