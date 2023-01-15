أخبار لبنان 15 كانون الثاني 2023 - 05:00 15/01/2023 05:00:55 الراعي: ألا يخجلوا من أنفسهم بتوقيف وليام نون؟.. ونلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية

الراعي يتحدّث عن تصويب على عدد من المناصب المارونية الرئيسية: ألا يخجلوا من أنفسهم بتوقيف وليام نون؟

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LBCI News Lebanon





وفي قضية توقيف وليام نون، رأى أنّه جاء ليبيّن أن القضاء أصبح وسيلةً للانتقام والكيدية والحقد، معتبراً أن الاجهزة الامنية تلبس ثوب الممارسة البولسية، قائلاً: "هذا الأمر يبيّن فلتان القضاء بحيث أصبح يحلو لأي قاضٍ أن يوقف أي شخص".

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وسأل في السياق: "ألا يخجلوا من أنفسهم بتوقيف هذا الشاب المناضل؟".



وطالب، في عظة قداس السلام العالمي من بكركي، الكتل النايبية بالكف عن هدم المؤسسات كما دعاهم لإنتخاب رئيس وفقًا للدستور.



وأشار الى أن المسؤولين عندنا لم يتعلموا شيئاً من كورونا بل لا زالوا يعانون من كورونا فسادهم وجهلهم.

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن هناك تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية، قائلاً: "ما نطالب به لطوائفنا نطالب به للطوائف الاخرى لكننا نلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية ونحن لا ندافع عن أشخاص بل عن مؤسسات".وفي قضية توقيف وليام نون، رأى أنّه جاء ليبيّن أن القضاء أصبح وسيلةً للانتقام والكيدية والحقد، معتبراً أن الاجهزة الامنية تلبس ثوب الممارسة البولسية، قائلاً: "هذا الأمر يبيّن فلتان القضاء بحيث أصبح يحلو لأي قاضٍ أن يوقف أي شخص".وسأل في السياق: "ألا يخجلوا من أنفسهم بتوقيف هذا الشاب المناضل؟".وطالب، في عظة قداس السلام العالمي من بكركي، الكتل النايبية بالكف عن هدم المؤسسات كما دعاهم لإنتخاب رئيس وفقًا للدستور.وأشار الى أن المسؤولين عندنا لم يتعلموا شيئاً من كورونا بل لا زالوا يعانون من كورونا فسادهم وجهلهم.

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