المرتضى: تعالوا معًا إلى العمل البناء بالتشاور والتوافق لحلِّ المسائل الوطنية

أكّد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى أن أنينَ الناس بلغَ مسامع السماء، ولم يبلغ مسامعَ كثيرين على الأرض.

الإعلان

وقال: "تعالوا معًا إلى العمل البناء بالتشاور والتوافق لحلِّ جميع المسائل الوطنية العالقة، وعلى رأسِها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعيد النصابَ المفقود إلى الحياة الدستوريةِ المعطلة. ولا ننسَ وجعَ الناس، فإن أنينَهم بلغَ مسامع السماء، ولم يبلغ مسامعَ كثيرين على الأرض".واعتبر أنه إذا كان من شأن أي ثورة أن تستبقيَ المفاهيم وتكتفي باستبدالِ الأشخاص، فإنها تكون استنساخًا لا علاجًا للواقع المشكوِّ منه، قائلاً: "لعلَّ من أشدِّ المفاهيمِ سوءًا على عيشِنا الوطني، عندنا في لبنان، اعتمادَ الطائفية معيارًا وحيدًا في مقاربة الشؤون العامة. فإنها بمقدار ما تعبر عن جمال التنوع الذي نحن عليه، تصبحُ سببًا للخراب إذا أغرقْنا في الأخذ بها على حساب المصلحة العامة للوطن والمواطنين.."وأضاف: "أقول هذا والشعب يرى ويسمعُ شعاراتٍ كثيرةً تطلَقُ من هنا وهناك، ليس لها موضعٌ تُصْرَفُ فيه سوى سوقِ المزايدات الطائفية التي أفلست تجارتُها".كلام الوزير المرتضى جاء خلال حفل تكريمي للفنان التشكيلي بيار شديد لمناسبة مرور أربعين يوما على رحيله، على مسرح ثانوية راهبات الوردية في بلاط - جبيل بحضور المطران ميشال عون والنواب سيمون ابي رميا وزياد حواط وسليم الصايغ وقائمقام جبيل وفعاليات ادارية وبلدية وثقافية.