مواصفات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة كلها في اجتماع اميركي-سعودي-فرنسي-قطري…

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يعقد اجتماع اميركي فرنسي سعودي قطري اواخر الشهر الحالي او مطلع شباط المقبل حول لبنان، على ان يحدد المكان والزمان قريبًا جدًا. وعُلم انه سبقه اتصالات تمهيدية اتفق فيها على تجاوز موضوع المساعدات الى الدخول ببحث المخارج والحلول ليس لإنتخابات رئاسية فحسب بل لخارطة عمل للحكم، والاصلاحات تبدأ من وضع مواصفات لرئيس الجمهورية الى مواصفات رئيس الحكومة و الحكومة كلها.ومن الشروط الاساسية عدم انغماس اي من المرشحين للرئاسة الاولى او الثالثة بفساد سياسي او مالي.وسينتج عن اللقاء ورقة/خارطة طريق يتم اطلاع الفرقاء السياسيين اللبنانيين عليها لتبنيها او رفضها و عندها يتحمل كل فريق مسؤوليته التاريخية، وكذلك يتم اطلاع دول الاقليم من ايران الى مصر ودول الخليج وصولًا لموسكو ربما حتى يتم تحصين الحل.اشارة الى ان عدم قبول الفرقاء اللبنانيين بالولوج بالحل يؤدي حكمًا الى عدم انخراط العرب في مشروع انقاذ مالي واقتصادي للبنان ويؤدي الى تدهور اكثر على المستويات المالية والاقتصادية والخدماتية في لبنان.والجدير ذكره ان علاقة قطر بإيران ممتازة وعلاقة فرنسا مع ايران قائمة رغم الاهتزازات، ما يعني ان اللقاء الرباعي سيضع ايران في جو الحل المقترح حتى تناقش مع حزب الله اليات الدفع لتنفيذ هذا الحل عبر خارطة طريقة مرضية وانقاذية.