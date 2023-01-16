فريد البستاني يردّ على جعجع: البعض لا يروق لهم وجود أمثالي

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ردّ النائب فريد البستاني على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.وقال في تغريدة على حسابه عبر تويتر: "انا نائب مستقل ومتحالف مع تكتل لبنان القوي، وعملي التشريعي في المجلس شاهد على احترافي وانفتاحي على النواب من مختلف الأطياف".واضاف: "انا فخور بإرث عائلة البستاني المجيد في خدمة لبنان. البعض لا يروق لهم وجود أمثالي وفريد البستاني مرفوع الراس دائما".وكان جعجع قد اعتبر عبر قناة الجديد أن القوات دعمت سابقا التيار الذي كان عليه هذه المرة ان يبادر بالمثل، الا ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يفكّر بوصوله إلى الرئاسة فقط، والأسماء الاخرى يطرحها للحرق، ولن يقبل باسم آخر الا اذا استطاع مع وصوله في "نصب خيمة في قصر بعبدا" كما فعل في العهد السابق، "أي لن يوافق الا على اسم كندى البستاني أو فريد البستاني، فهو متأثر بمدرسة البساتنة ولا يمكنه الخروج من آل البساتنة".