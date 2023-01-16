أخبار لبنان
16 كانون الثاني 2023 - 05:29
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حنكش للـLBCI: أهالي ضحايا انفجار المرفأ يدفعون ثمن تهرّب المسؤولين من المسؤولية

حنكش للـLBCI: كيف نصل الى الحقيقة إذا لم ينتفض القضاء على نفسه؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار أمن الدولة, المرفا,حنكش,حنكش للـLBCI: كيف نصل الى الحقيقة إذا لم ينتفض القضاء على نفسه؟
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حنكش للـLBCI: أهالي ضحايا انفجار المرفأ يدفعون ثمن تهرّب المسؤولين من المسؤولية
Lebanon News
اعتبر النائب الياس حنكش أن أهالي ضحايا انفجار المرفأ يدفعون ثمن تهرّب المسؤولين من المسؤولية ورأى أن الموضوع شخصياً عند القاضي لأن وليام نون قال له "روح بلّط البحر"، سائلاً: "كيف نصل الى الحقيقة إذا لم ينتفض القضاء على نفسه؟".

وقال في حديث للـLBCI : "أحد العناصر فقد أعصابه معي والموضوع ليس شخصياً لكن هناك أشخاص مستضعفون في هذا البلد وكما استدعيَ نون يجب أن يستدعى من هدد القضاء وغيره".
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وأكّد أن المشكلة أن اهالي الضحايا يتم جرهم الى التحقيق فيما المدينة دمرت نتيجة انفجار المرفأ والتحقيق متوقف وحتى من بين الموقوفين بالانفجار ابرياء يجب ايجاد حل لقضيتهم ولكن هذا كله نتيجة عرقلة عمل القاضي بيطار.

وفي موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، لفت الى أنه بدلا من البقاء في مجلس النواب والابقاء على جلسات الانتخاب مفتوحة حتى الاتيان برئيس يعطلون الجلسات و يطيّرون النصاب في الجولة الثانية.
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