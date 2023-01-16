أخبار لبنان
16 كانون الثاني 2023 - 06:39
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فياض: الحل الذي نطرحه يحتاج الى موافقة من رئيس الحكومة

فياض: مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكهرباء,فياض,فياض: مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية
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Lebanon News
اقترح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على مراسيم لسلفة خزينة.

وقال في مؤتمر صحفي: "تم توقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخرتين والمال لأجل الصيانة والفترة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والامور الملحة الدفع وسنعتمد على أموال الجباية للمرحلة المقبلة".
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واضاف : "الحل الذي نطرحه يحتاج الى موافقة من رئيس الحكومة والحل فيه سلفة خزينة ليس فقط لأول باخرة فيول بل للباخرتين الأخرتين والمال الذي نحتاجه للصيانة وهو 54 مليون دولار".

واعتبر أنّ مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية. 
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